Beşiktaş'ta tüm oklar Amartey'i gösteriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği sağ stoperi bu hafta kadroya katmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda listenin ilk sırasında ise Daniel Amartey var. Leciester'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Beşiktaşlı kurmaylar, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Southampton forması giyen Lyanco için nabız yoklasa da bonservis engelini aşamamıştı. Oyuncuyla görüşmeleri olumlu giden Kartal, bonservis için 4 milyon Euro önerse de Southampton tarafının 8 milyon Euro'da ısrarı sonrası transfer tıkanmıştı.

Lyanco'da geri adım atan Beşiktaş, rotayı yeniden Amartey'e çevirdi. Ganalı oyuncunun Afrika Kupası'nda oynayacak olması soru işaretleri yaratsa da siyah-beyazlılar, stoper transferini kısa süre içinde imzaya dökecek.

SAISS'TE TEKLİF BEKLENİYOR Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle kamp kadrosunda yer almayan ve takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss konusunda da belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoper için teklif gelmesini beklerken henüz tatmin edici rakamlar ortaya konulmadı. Saiss anlayış beklese de Beşiktaş istediği bonservis olmadan bu ayrılığın gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Kartal, Saiss'in ayrılması halinde bir stoper transferi daha yapacak.