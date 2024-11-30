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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu

        Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası yönetim kurulu başkanlığını devralan Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:09
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        Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu
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        Beşiktaş'ta yeni başkan Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi.

        Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

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