Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi!
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunlarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.