Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyeleri, futbol takımıyla buluştu!
Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyeleri Futbol A Takımı ile tesislerde bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeleri, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımı ile bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynanacak yarı final mücadelesi öncesi tesislerde maçın önemine vurgu yapıldığı ve başarılar dilendiği belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
''Asbaşkanlarımız Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımımızla bir araya geldi.
Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, siyah-beyazlılarımızın MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.
Futbolcularımızın iyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceğine inandıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Üyelerimiz, takımımıza MKE Ankaragücü karşısında başarılar diledi.''