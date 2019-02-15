Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u Atiba ve Ljajic'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 19. haftada cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma bu maçta forma giydi ve mücadele sonrasında açıklamalar yaptı.

Ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcu bu haberlere ilişkin olarak konuştu ve "Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusuyum, 1.5 yıllık kontratım var. Bu sene şampiyonluk hedefimiz var. Bu hedefe giderken de çalışıp en iyi katkıyı vererek o kutlamada olmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar da yapan tecrübeli yıldız "Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Arkadaşlarım ve hocam bana güveniyor. Derbide oynar mıyım oynamaz mıyım bilmiyorum, bu soruyu hocamıza sormak lazım ama biz her anlamda inandık, kazanmak ve sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.