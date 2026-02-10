Canlı
        Beşiktaş'tan Cerny açıklaması - Son dakika BJK haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Cerny açıklaması

        Beşiktaş Kulübü, Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 11:35 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:35
        Beşiktaş'tan Cerny açıklaması
        Beşiktaş'ta Çek yıldız Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken, siyah-beyazlı kulüp söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fanatik Gazetesi'nde "Beşiktaş'ta Vaclav Cerny krizi" başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

        Cerny'nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny'nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

        Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        19 MAÇTA 12 GOL KATKISI

        Cerny bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 19 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

