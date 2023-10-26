Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı'na özel bilet fiyatları
Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçının biletlerini Cumhuriyet Bayramı'na özel fiyatlarla satışa sunacak.
Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep FK maçı biletleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak Doğu-Batı Bloklar 100 TL, Kale Arkası ise 29 TL’den 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de satışa sunulacak.
Gaziantep FK maçında, 162 numaralı locada bulunan koltukların bilet satışı yapılacaktır.
162 numaralı loca koltuklarından bilet satın alacak taraftarlara, maçtan sonra kendileri ile iletişime geçilerek takımın imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edileceği ifade edildi.