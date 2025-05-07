Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:42 facebook

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