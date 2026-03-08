Canlı
        Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası VAR talebi!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken; siyah-beyazlılar maçın ardından VAR odası kayıtlarının kendileriyle paylaşılması talebinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 10:06
        Beşiktaş'tan derbi sonrası VAR talebi!

        Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından bir açıklama yaptı.

        Federasyona seslenen Beşiktaş, derbinin VAR odasının kayıtlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

        VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasının ve odanın bulunduğu koridorun sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

        Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

        Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

        VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

        Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

        Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız.

