        Beşiktaş'tan hisse satışı!

        Beşiktaş'tan hisse satışı!

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü, BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'ma (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:21
        Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ma (KAP) yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu.

        Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.

        Kulüp, hisse satışının tamamlandığını ve işlemin piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

        Kap Bildirimi Detayları:

        - Satılan Hisse Adedi: 22.000.000

        - Satış Tarihi: 17 Şubat 2026

        - Fiyat Aralığı: 1,64 – 1,68 TL

        - Kulübün Sermaye Payı: %71,5 → %69,62

