Beşiktaş'tan Kurban Kurbanov açıklaması!

Teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Kurban Kurbanov'la ilgilenildiği iddiasına siyah-beyazlılardan yanıt geldi.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'la ismi anılan Kurban Kurbanov'la ilgili siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan basınından Teleqraf'a konuşan Önder Özen, haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"HERHANGİ BİR GİRİŞİMİMİZ YOK"

Önder Özen yaptığı açıklamada, "Şu anda yeni teknik direktör adaylarımızın isimleri kesinleşmedi. Ancak Kurban Kurbanov'a yönelik herhangi ilgimiz veya girişimimiz yok. Kurban hoca çok değerli, son derece başarılı bir teknik direktör ve kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş kulübünün gündeminde böyle bir konu yok. Çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.