Beşiktaş'tan Ndour hareketı
Beşiktaş, Fransız ekibi PSG'nin genç orta sahası Cher Ndour'u kiralamak için girişimlere başladı
Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik yeniden başladı. Amir Hadziahmetovic'in 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varan Siyah-beyazlılarda orta alanda açılan yabancı kontenjanı sonrası rota Fransa'ya çevrildi.
Beşiktaş transferi komitesi, PSG forması giyen Cher Ndour'u kiralamak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, Fransız devi ile yapılan görüşmelerde mesafe kat ederken 20 yaşındaki orta sahanın kararı bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun başında PSG'nin Benfica'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ndour ile Beşiktaş geçen sezonun devre arasında da ilgilenmiş, ancak genç oyuncu Braga'ya kiralanmıştı.