Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt

        Beşiktaş'ta futbolculara yapılan maaş ödemelerinde aksama olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

        Giriş: 29.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ta futbolcu maaş ödemelerinde sorunlar yaşandığına dair iddialar ortaya atılsa da bunların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Beşiktaşlı yetkililer, maaşların düzenli şekilde yatırılmaya devam ettiğini belirtirken futbolcuların geriden gelen bir alacağının bulunmadığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı