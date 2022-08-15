Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'tan sert açıklama! Yasin Kol'a büyük tepki

3-3 biten Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden açıklama yapıldı

Beşiktaş'tan sert açıklama! Yasin Kol'a büyük tepki

Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Seyit Ateş, Corendon Alanyaspor maçının ardından basına mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

"Sahada iyi bir futbol vardı. Eksiklerimiz vardır, kendi içimizde bunu konuşacağız.

Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse "İyi hakemdir" diyemez.

Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız. Biz hakemden destek istemiyoruz. Hakem adalet içinde maç yönetsin istiyoruz. Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor.

Sabri Çelik ile ilgili resim kafamızda doğru durmuyor. Çelik, MHK'nın başına geldiğinde bunu dillendirmiştik. İnanılmaz şeyler gördük maçta. Hakemi izlerken vicdanen rahatsız oldum. Bu haksızlıklar rakibimize de yapılsa konuşurduk. Haksızlık kime yapılırsa müdahale ederiz.

Maçın başında düğmeyi yanlış iliklerseniz, yanlışlar devam eder. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Nkoudou'nun pozisyonunu yanındakiyle penaltı olarak değerlendirdi. Devre arasında kendisine sordum, "Biz her şeyi yazıyoruz" dedi. Başkanımız "Bu hakemler düzeltilsin" dedi ama maalesef düzeltilmedi.

MHK, Beşiktaş'a operasyon niyetinde değilse Yasin Kol'a artık maç vermemeli. İnşallah bizi yanıltırlar. Yanıldığımızı görmek için Yasin Kol'un bir daha maç yönetmemesi lazım."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Valerien Ismael: “Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu”
FUTBOL “Kendi kendimizi cezalandırdık”
Real Madrid sezona galibiyetle başladı
FUTBOL Real Madrid sezona galibiyetle başladı
Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı
FUTBOL Marsilya berabere kaldı
Erol Bulut galibiyetten dolayı mutlu
FUTBOL Erol Bulut galibiyetten dolayı mutlu
Sakaryaspor: 0 - Göztepe: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Göztepe, Sakarya'da kazandı
Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN - Beşiktaş maçı saat kaçta, ilk 11'ler belli oldu mu?
FUTBOL Kartal, Alanya'da yakalandı!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Aslan'da savunma hattı yenileniyor: Kaan Ayhan ve Andreas Hanche Olsen...
FUTBOL Savunma hattı yenileniyor!
Marc Bartra, Trabzon'da - Trabzonspor Transfer Haberleri
FUTBOL Marc Bartra, Trabzon'da
Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel... İngiltere Premier Lig Maçları ve Haberleri
FUTBOL Londra'da olay var! Conte ve Tuchel...
GALADA HÜSRAN... Son dakika: Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları
FUTBOL Galada hüsran!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.