Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
Teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde de meraklı bekleyiş devam ediyor. Siyah-beyazlılar için daha önce de gündeme gelen Steven Berghuis'ten müjdeli haber geldi. Kartal'a Bernardeschi de önerildi
Beşiktaş'ta hem transfer hem de teknik adam konusunda hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, hoca arayışlarını bu hafta bitirmeye çalışırken transfer konusunda da 2 sıcak gelişme yaşandı.
Hollanda basınından Voetbal International'da yer alan habere göre Steven Berghuis, takımdan ayrılmak istiyor.
32 yaşındaki futbolcunun kupalar kazanmak için geldiği Ajax'ta hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.
Habere göre, Beşiktaş'ın daha önce önerdiği 2.milyon Euro'luk maaş teklifini artırması halinde bu transferde gelişmeler olabilir.
BERNARDESCHI ÖNERİSİ
Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetimine menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor.
Kara Kartal'a son olarak iletilen isim, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi oldu.
Beşiktaş yönetiminin, Bernardeschi'nin transferi için Toronto ile görüşmelere başlamayı planladığı bildirildi.
Siyah-beyazlılar teknik direktör konusunu netleştirmesinden sonra tecrübeli oyuncu için sıcak gelişmeler yaşanabilir.