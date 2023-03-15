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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kadrodaki yabancılarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken ayrılacak isimler belli oldu. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek Avrupa kupaları için önemli bir galibiyet alırken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Siyah-beyazlılarda kadrodaki yabancı futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Son haftalardaki yükselen performansını Başakşehir'e attığı şık golle süsleyen Arthur Masuaku'nun sözleşme opsiyonunun devreye girmesine 3 maç kaldı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    West Ham'dan kiralanan Kongolu futbolcunun 3 maç daha ilk 11'de başlaması halinde 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    İngiliz ekibi ile bu opsiyon için pazarlıklarda bulunsa da henüz olumlu yanıt alamayan siyah-beyazlıların, bu konuyu yeniden masaya yatıracağı öğrenildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Tecrübeli oyuncudan memnun olan siyah-beyazlılar, West Ham'dan indirim talep edecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Oyuncunun West Ham'daki maaşının yarısını ödeyen siyah-beyazlılar, sözleşmenin devam etmesi halinde ise Masuaku'ta senelik 1.3 milyon Euro ödeyecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    SAISS VE ROSIER AYRILACAK MI?

    Beşiktaş'ta durumu en fazla merak edilen isimlerin başında ise Romain Saiss ve Valentin Rosier geliyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Şenol Güneş'in performanslarından memnun olmadığı iki isim, yeni transferler Omar Colley ve Onur Bulut'un gelmesiyle kulübeye geçmişti.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Saiss'e devre arasında Nottingham Forest başta olmak üzere Premier Lig'den ilgi olsa da resmiyete dönüşmedi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Siyah-beyazlılar, iki oyuncu için yazın gelecek tekliflere göre hareket edecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Faslı stoperi, Wolves'tan bedelsiz olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Rosier için ise Sporting'e 4.8 milyon Euro ödemişti.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Beşiktaş, Rosier için kapıyı 5 milyon Euro'dan açarken 1 sene daha sözleşmesi bulunan Saiss'ten de ayrılık halinde gelir elde edecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    3 İSİM YOLCU

    Beşiktaş'ta 3 isimle ise sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Siyah-beyazlılar, 2019'da kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou ile sözleşme uzatmayacak. Kamerunlu isim son maçlarda Şenol Güneş tarafından kadroya da alınmamıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Dele Alli ise kiralık geldiği Everton'a geri dönecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Kartal'da sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Welinton'a da yeni kontrat önerilmeyecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    MULEKA KİRALANABİLİR, REDMOND...

    Beşiktaş'ın 3.3 milyon Euro bonservisle Standard Liege'den kadrosuna kattığı Muleka'nın ise durumu belirsiz.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Yeni öncesindeki rapora göre Demokratik Kongolu futbolcunun başka bir takıma kiralanabileceği ifade edildi.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Yabancı oyuncular için karar verildi

    Beşiktaş'ta yine kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond için de teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği rapora göre hareket edilecek.

     

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