Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için sıcak gelişmeler
Beşiktaş'ta transferde hareketlilik sürüyor. Kartal, Alex Oxlade-Chamberlain için girişimlerini sürdürürken Messias için de Milan'dan yanıt geldi. Öte yandan stoper için hedefteki isimlerden olan Tormena'da da flaş bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı.
Siyah beyazlılar, orta sahaya takviye yapmanın peşinde.
TRT Spor'un haberine göre; Alex Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor.
Siyah beyazlı kulüp, İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.
29 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler sürüyor.
TORMENA'DA SICAK GELİŞME!
Beşiktaş'ın stoper bölgesi için bir süredir gündeminde olan Bragalı Vitor Tormena'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 27 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak üzere.
Sözleşmesinde son seneye girecek olan Tormena için Türkiye'den taliplerin olduğu da aktarıldı.
Tormena için Beşiktaş'ın temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.
MESSIAS İÇİN MILAN'DAN YANIT
Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın İtalkyan ekibinden bir diğer hedefi ise Junior Messias...
Sözleşmesinde son senesine giren Brezilyalı oyuncu için temaslar başlarken Beşiktaş 1 milyon Euro'luk teklif yaptı.
İtalyan ekibinin kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı bildirilirken görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.