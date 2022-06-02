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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta forvet transferinde rota yeniden Cenk Tosun'a dönüyor. Güven Yalçın ile belirsizlik devam ederken stoper konusunda da arayışlar devam ediyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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  • 01
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Forvet için Alexander Sörloth ve Adam Buksa'da aradığını bulamayan Beşiktaş'ta, Cenk Tosun sesleri yeniden yükseliyor.
  • 02
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    TRT Spor'un haberine göre Siyah beyazlılar, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
  • 03
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Milli oyuncunun, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona erdi.
  • 04
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah beyazlılar, bonservisi bulunmayan Cenk Tosun ile görüşlere başladı.
  • 05
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    2014 yazında siyah beyazlı formayı giymeye başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Ocak 2018'de Everton'a transfer olmuştu.
  • 06
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Ada ekibinde şanssız sakatlıklar yaşayan Cenk, önce Crystal Palace'a sonra da yarım sezon Beşiktaş'a kiralanmıştı.
  • 07
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Milli oyuncu, siyah beyazlı forma altında 3 kez şampiyonluk yaşadı.
  • 08
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    GÜVEN YALÇIN İLE GÖRÜŞMELER TIKANMA NOKTASINA GELDİ

    Diğer yandan Beşiktaş'ta, Güven Yalçın ile sözleşme uzatma konusundaki pazarlıklar olumlu ilerlemiyor.
  • 09
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Yönetimden forma garantisi isteyen genç oyuncunun bu talebi kabul edilmedi.
  • 10
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bu gelişme sonrasında Güven ile yapılan görüşmeler tıkanma noktasına geldi.
  • 11
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    23 yaşındaki oyuncunun geleceği, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
  • 12
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    STOPERDE YENİ HEDEF

    Beşiktaş, stoper konusunda ise Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'dan olumlu yanıt henüz alamadı.
  • 13
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Yeşil-beyazlılar, 5 milyon Euro bonservis bedelinde indirim yapmazken siyah-beyazlıların para + takas teklifine de sıcak bakmadı.
  • 14
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş bu transfer için beklemeye geçerken yerli savunmacı konusunda alternatifleri de araştırıyor.
  • 15
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için nabız yoklarken 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla buldu.
  • 16
    Cenk Tosun bombası! - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar indirim talep ederken Verona'dan Koray Günter ve Mert Çetin de listedeki isimler.

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