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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta Alanyaspor beraberliğinin ardından transferde gaza basılıyor. Siyah-beyazlıların genç oyuncusuna Yunanistan'dan talip çıkarken orta saha, savunma ve kanat bölgeleri için hedefteki isimler için pazarlıklarını sıklaştırdı.

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta eksik bölgelere takviye için çalışmalar hızlanıyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Kartal, orta saha, savunma ve kanat bölgesi için arayışlar sürerken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Yunanistan basınından Gazetta'da yer alan habere göre, AEK, Beşiktaş forması giyen Montero'nun peşinde.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Kısa süre önce Domagoj Vida'yı da kadrosuna katan Yunan ekibinin İspanyol futbolucuyu da radara aldığı ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    23 yaşındaki oyuncunun da AEK'ya sıcak baktığı belirtildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Listesinde başka isimler de bulunan AEK'in bu transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    SAVUNMAYA SÜRPRİZ İSİM

    Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı sürpriz bir isme kırdı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Kartal, İsveç ekiplerinden Djurgardens forması giyen Isak Hien'i gündemine aldı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    23 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro'luk bir bütçe belirleyen Beşiktaş, İsveç ekibi ile masaya oturacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Geçen sezon 18 maçta forma giyen Hien, 2 gol ve 1 asist yapmıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    2023'e kadar sözleşmesi bulunan Hien'ın Galatasaray'ın da gündeminde olduğu konuşuluyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    2 İSİM İÇİN TEMAS SÜRÜYOR

    Beşiktaş'ta orta saha için düşünülen Nadiem Amiri için umutlu bekleyiş devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Bayer Leverkusen, 9 milyon Euro bonservis talep ederken Beşiktaş kiralama için baskısını sürdürüyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    Siyah-beyazlılar, Young Boys'tan Christian Fassnacht için de masada.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Sürpriz talip!

    İsviçreli futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtilirken bonservis konusunda görüşmeler sıklaştı.

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