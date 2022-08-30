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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, transferde de hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'de forma giyen sol kanat oyuncusu için kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. İşte son gelişmeler...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Hücum bölgesine takviye düşünen Beşiktaş'ın Siriki Dembele için kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    beIN Sports'un haberinde, Dembele'ye Beşiktaş'ın dışında teklif yapan başka ekiplerin de olduğu belirtilirken son kararın oyuncuda olduğu ve kararının beklendiği kaydedildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş'ın Siriki Dembele'yi kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade edilirken Bournemouth'la yapılan anlaşmada oyuncunun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da anlaşmaya dahil edileceği vurgulandı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    İskoçya doğumlu ancak Fildişi Sahilleri kökenli olan Siriki Dembele, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bournemouth'a Ocak ayında transfer olan 25 yaşındaki Siriki Dembele bu sezon Premier Lig'de süre alamadı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    "TRANSFERİ BİR FIRSAT OLABİLİR"

    Bournemouth teknik direktörü Scott Parker, takımda ayrılmak isteyen oyuncular olduğunu doğrulayarak şunları söyledi: 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız." 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    "Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak"

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