Son olarak sağ beke Valentin Rosier'i transfer eden Beşiktaş'ta tüm gözler forvete yapılacak takviyede... Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; transferin son günü olan yarına kadar kadrosuna bir golcü katmak isteyen siyah-beyazlılarda yönetim, listedeki Nikola Kalinic ve Mario Mandzukic ile kurduğu temaslarda anlaşma zemini bulamazken rota yeniden İtalyan golcü Mario Balotelli'ye çevrildi.

BALOTELLI HABER BEKLİYOR

1+1 yıllık sözleşme ile Beşiktaş'a gelmeyi kabul eden yıldız oyuncuyu geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında istemediğini açıklayan teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni bir değerlendirme yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, olumlu karar çıkması halinde Balotelli'yi yarın İstanbul'a getirecek. Siyah-beyazlı kurmaylar, taraftarın çok istediği 30 yaşındaki golcüyü kadroya katarak camiayı şampiyonluk için yeniden havaya sokmayı amaçlıyor.

LARIN VE N'KOUDOU TOPUN AĞZINDA

Balotelli'nin gelmesi halinde yabancı kontenjanında yer açmak için ise Kartal'ın formülü netleşti. Siyah-beyazlılar, son günde Cyle Larin ile N'Koudou'dan birini başka bir takıma göndermeye çalışacak. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise iki yıldızdan birinin lisansı dondurulacak.

Kartal'da takımdan ayrılmaması halinde yabancı sınırından dolayı lisansı dondurulacak diğer isimler ise Mirin, Lens ve Douglas...