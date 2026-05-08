        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Ligde 4.'lüğü garantileyen siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bordo-mavililer ise ikincilik ümidini sürdürüyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

        Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

        Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek.

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.

        2 İSİM SINIRDA

        Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakası öncesinde iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

        SON 5 MAÇTA RAKİBİNE YENİLMEDİ

        Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı.

        Bu süreçte Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

        Son beş maçta Trabzonspor'a karşı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip ağları 11 kez havalandırırken, 7 gole ise engel olamadı.

        LİGDE SON 2 MAÇTA KALESİNİ KORUDU

        Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki müsabaka olan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde gol görmedi.

        Bu sezon ligde 32 maç yapan siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 22'sinde topu ağlarında gördü. Beşiktaş, 10 karşılaşmada ise rakip oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon 56 gol atarken, 36 golün fileleriyle buluşmasına engel olamadı.

        EVİNDE 5 SEZONDUR SON İÇ SAHA MAÇINI KAZANAMIYOR

        Beşiktaş, 5 sezondur evinde oynadığı son iç saha mücadelesinde galip gelemedi.

        Taraftarına son 5 sezonda galibiyetle veda edemeyen siyah-beyazlılar, 2020-2021'de Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. Sonraki iki (2021-2022, 2022-2023) sezon son iç saha maçını Konyaspor ile oynayan Beşiktaş, rakibiyle sırasıyla 1-1 ve 3-3 berabere kaldı.

        2023-2024 sezonunda Hatayspor ile 2-2'lik eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Çaykur Rizespor'a taraftarı önünde 2-1 mağlup oldu.

        Beşiktaş, seyircisine galibiyetle veda ettiği son sezonu ise 2019-2020'de Sergen Yalçın ile yaşadı. Siyah-beyazlılar, konuk ettiği Fenerbahçe'yi taraftarı önünde 2-0 yendi.

