Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken iki ekip de hem Avrupa kupaları hedefi hem de ligde yeniden çıkış yakalamak adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarların büyük destek vermesi beklenen kritik karşılaşma öncesinde gözler maç saati, muhtemel 11'ler ve teknik direktörlerin tercihine çevrildi. İşte "Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtı...
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.
TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.