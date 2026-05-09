        Haberler Bilgi Gündem Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken iki ekip de hem Avrupa kupaları hedefi hem de ligde yeniden çıkış yakalamak adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarların büyük destek vermesi beklenen kritik karşılaşma öncesinde gözler maç saati, muhtemel 11'ler ve teknik direktörlerin tercihine çevrildi. İşte "Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtı...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 13:22 Güncelleme:
        Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak. 33. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak iki köklü ekip, sezonun kritik virajında hata yapmak istemiyor. Avrupa kupalarına katılım yarışını doğrudan etkileyebilecek dev mücadelede hem Beşiktaş hem de Trabzonspor, taraftarına moral verecek bir galibiyet hedefliyor. İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi...

        BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

        Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh

        Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.

        TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

        Özel'e re'sen soruşturma
