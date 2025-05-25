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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş üçüncülük peşinde! Rizespor muhtemel 11'i... - Çaykur Rizespor Haberleri

        Beşiktaş üçüncülük peşinde! Rizespor muhtemel 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak üçüncülük yolunda hata yapmak istemiyor ve rakibi Samsunspor'un puan kaybını bekliyor. İşte Beşiktaş'ın Ç. Rizespor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:17
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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        Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

        Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

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        5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 5 futbolcu, ligde 38. ve son hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 38. ve son haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

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        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara katılan Emirhan Topçu'nun Rizespor müsabakasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

        Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Bakhtiyor Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor.

        5

        LİGDE 46. RANDEVU

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 46. kez karşılaşacak.

        İki ekip arasında ligde oynanan 45 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 92 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 44 gol kaydetti.

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        GEDSON FERNANDES DÖNÜYOR

        Ligde geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde anneannesinin vefatından dolayı forma giyemeyen Gedson Fernandes'in kadroya dönmesi bekleniyor.

        Portekizli futbolcu, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Rizespor karşısında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

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        5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

        Beşiktaş, söz konusu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 ve Adana Demirspor'u 4-1 yenerken; Göztepe ve Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

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        SEZONUN SON İÇ SAHA MAÇI

        Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

        Siyah-beyazlı takım, Rizespor karşısında kazanarak taraftarı önünde sezonu galibiyetle tamamlamak ve Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım için üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor.

        9

        Bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 23 maça çıkan Beşiktaş, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. "Kara kartal" bu maçlarda 48 gol atarken, 29 golü ise ağlarında gördü.

        Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da yapılması planlanan maçı tarafsız bir ülke olan Macaristan'da oynamıştı. Beşiktaş söz konusu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

        10

        İşte Beşiktaş'ın Ç. Rizespor maçı muhtemel 11'i...

        11

        MERT GÜNOK

        12

        SVENSSON

        13

        PAULISTA

        14

        UDUOKHAI

        15

        MASUAKU

        16

        GEDSON

        17

        HADZIAHMETOVIC

        18

        ARROYO

        19

        MUÇİ

        20

        RAFA SILVA

        21

        IMMOBILE

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