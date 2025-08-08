Beşiktaş Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiraladı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar Novi Pazar forması giyecek.
Beşiktaş, genç kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın sezon sonuna kadar Sırbistan'ın Novi Pazar takımına kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar’a geçici transfer olmuştur.
Yakup Arda Kılıç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Yakup Arda Kılıç, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 2 müsabakaya çıktı.