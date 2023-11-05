Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Hatalar pahalıya mal oldu Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor maçının ardından, "İlk yarının sonunda golü bulduk, ikinci yarının başında çok büyük hatalar yaparak goller yedik. Bize bu hatalar pahalıya mal oldu. 3 golden sonra risk aldık, bir gol bulduk ama yeterli olmadı" dedi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 05.11.2023 - 22:23 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:23 facebook

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