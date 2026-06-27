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        Beşiktaş’ta Taylan Bulut kararı!

        Beşiktaşlı Taylan Bulut'a Almanya'dan ilgi olsa da siyah-beyazlılar genç sağ bekin ayrılığına sıcak bakmıyor.

        Giriş: 27 Haziran 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Taylan Bulut kararı!

        Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken Taylan Bulut’a Almanya’dan ilgi devam ediyor.

        Bundesliga temsilcisi Augsburg’un, genç sağ beki yakından takip ettiği ve oyuncu cephesinin nabzını yokladığı bildirildi.

        Ancak Beşiktaş’a şu anda ulaşan bir teklif olmadığı vurgulanırken ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

        Siyah-beyazlıların yeni hocası Vincenzo İtaliano’nun da Taylan Bulut ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu ve takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

        Genç futbolcunun yeni sezon planlamasında rol üstlenmesi düşünülürken, siyah-beyazlılar sağ bekte Amir Murillo ve Taylan Bulut ikilisi ile yola devam etmeyi hedefliyor.

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