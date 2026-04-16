Diyarbakır'da bir inşatta beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 1’i ağır, 2 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi’nde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışan beton pompasının bomu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına çarptı.

Temas sonucu elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akıma kapılıp yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan A.H., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. A.H.’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralı R.C.’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.