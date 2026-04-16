        Haberler Gündem Güncel Beton pompası akıma kapıldı! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Beton pompası akıma kapıldı! 1 kişi öldü!

        Diyarbakır'da beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına temas etti. Feci kazada akıma kapılan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 14:12 Güncelleme:
        Beton pompası akıma kapıldı! 1 kişi öldü!

        Diyarbakır'da bir inşatta beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 1’i ağır, 2 işçi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi’nde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışan beton pompasının bomu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına çarptı.

        Temas sonucu elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Akıma kapılıp yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan A.H., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. A.H.’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralı R.C.’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi! Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. (DHA)

