Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki

Trilyonlarca dolarlık vergi indirimleri ve daha fazla savunma harcaması içeren, aynı zamanda ABD hükümetinin daha fazla borçlanmasına olanak tanıyan bütçe tasarısı, geçen ay Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Trump'ın "büyük yasa tasarısı" olarak adlandırdığı yasa tasarısının mevcut haliyle, hükümetin harcadığı ile elde ettiği gelir arasındaki fark olan bütçe açığını önümüzdeki mali yılda yaklaşık 600 milyar dolar artıracağı tahmin ediliyor.

Yasa tasarısında ayrıca, 2017'de ilk Trump yönetimi sırasında çıkarılan ve yakında sona erecek olan vergi kesintilerinin uzatılması, savunma harcamaları için kaynak aktarılması ve yönetimin yasadışı göçmenlere yönelik toplu sınır dışı etme operasyonlarının finanse edilmesi de yer alıyor.

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Ancak 31 Mayıs'ta DOGE'deki görevinden ayrılan Musk sahibi olduğu X platformundan yaptığı paylaşımda, "Buna oy verenler utansın" dedi. Musk, Salı günü X'te yayınladığı bir dizi paylaşımda, harcama tasarısının "Zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını ve Amerikalı vatandaşları ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacağını" söyledi. Musk açıklamasında "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, arsız ve çıkar ilişkileriyle şişirilmiş Kongre harcama tasarısı tam bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz" dedi.