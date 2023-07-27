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        Haberler Sağlık Beyaz un yerine tercih edebileceğiniz sağlıklı un çeşitleri ve özellikleri

        Beyaz un yerine tercih edebileceğiniz sağlıklı un çeşitleri ve özellikleri

        Beslenme rutininizde değişiklik yapmak istiyor ve beyaz un tüketmek istemiyorsanız yerine kullanabileceğiniz birçok sağlıklı un çeşidi var. Sağlıklı un çeşitlerini ve özelliklerini haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 16:18
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        1

        YULAF UNU

        Yulaf unu özellikle diyet yapan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen unlardan birisi. Hem iyi bir lif kaynağı olan yulaf hem de yüksek protein içerir. Kahvaltılık karışımlarda, kurabiye ve keklerde kullanılan yulaf unu, sütlü tatlılara kıvam vermek için de kullanılabilir.

        2

        KARABUĞDAY UNU

        Uzun süre tok tutma özelliğine sahip karabuğday unu, yüksek oranda protein ve vitamin içerir. Gluten içermeyen karabuğday unu gluten intoleransı olanlar tarafından tercih edilir.

        3

        LEBLEBİ UNU

        Gluten intoleransı olanlar tarafından tercih edilen leblebi unu evde de rahatlıkla yapılabilir.

        4

        HİNDİSTAN CEVİZİ UNU

        Kurutulmuş Hindistan cevizi etinin yumuşak, ince bir toz haline getirilmesinden elde edilen un, gluten içermez ve kek, kurabiye gibi ürünlerde tercih edilir. Yağ açısından da oldukça zengindir.

        5

        BADEM UNU

        Beyaz una alternatif olarak kullanılabilen badem unu, yüksek besin değeri sayesinde LDL kolesterolü ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

        6

        NOHUT UNU

        Birçok mutfakta kullanılan nohut unu, yüksek protein içerir. Yoğun kıvamlıdır ve beyaz una oranla daha yapışkandır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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