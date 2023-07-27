Beyaz un yerine tercih edebileceğiniz sağlıklı un çeşitleri ve özellikleri

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YULAF UNU

Yulaf unu özellikle diyet yapan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen unlardan birisi. Hem iyi bir lif kaynağı olan yulaf hem de yüksek protein içerir. Kahvaltılık karışımlarda, kurabiye ve keklerde kullanılan yulaf unu, sütlü tatlılara kıvam vermek için de kullanılabilir.