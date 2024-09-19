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        Haberler Bilgi Yaşam Beyin sisi nedir? Depresyon ile beyin sisi arasında bağlantı var mı? Beyin sisi nasıl tedavi edilir?

        Depresyon ve beyin sisi arasında bir bağlantı var mı? Depresyon beyin sisini tetikler mi?

        Günümüzde çoğu insanda stres, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi hastalıklar yaygınlık kazandı. Ancak son iki yılda koronavirüsün etkisiyle birlikte mental ve fiziksel anlamda işlevsel kayıplar da yaşanmaya başlandı. Bu kayıplar depresyon ile bağlantılı mı? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:00
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        Beyin sisi, en çok koronavirüs geçiren kişilerde ve hastanede yoğun bakımda kalanlarda görülmektedir. Yaşanan sosyal olaylar ve stres dolu yaşam süren insanlarda ise depresyon ile birlikte beyin sisi görülmeye başlanmıştır. Depresyon ile beyin sisi arasındaki bağlantı nedir? İşte detaylar...

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        Beyin Sisi Nedir?

        Klinik depresyon belirtileri arasında problem çözme, bilgileri hatırlama ve bir göreve odaklanma güçlüğü gibi bilişsel zorluklar yer alabilir. Bazı insanlar bu semptomların kombinasyonunu beyin sisi olarak adlandırır. Beyin sisi resmi bir tanı değildir. Bu terim, aşağıdaki durumlardaki zamanla veya ani zorlukları belirtmek için kullanılabilir:

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        - Net veya her zamanki gibi düşünme yeteneği

        - Reaksiyon süresi

        - Hafıza ve öğrenme yeteneği

        - Problem çözme ve karar verme gibi yürütücü işlev becerileri

        Bu zorluklar, klinik depresyonu olan kişilerde, özellikle de durum tedavi edilmediğinde yaygındır.

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        Depresyonda Beyin Sisi Belirtileri

        Depresyondaki beyin sisi semptomları klinik olarak bilişsel işlev bozukluğu olarak adlandırılır. Genel olarak, depresyonun beyin üzerinde çeşitli etkileri vardır ve beyin sisi şu şekilde ortaya çıkabilir:

        Dikkatini verme güçlüğü: Bir düşünceyi tamamlayamayabilir, bir konuşmayı takip edemeyebilir, işteki bir görevi bitiremeyebilir veya bir kitaba, filme ya da TV şovuna odaklanamayabilirsiniz.

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        Hafıza ile ilgili zorluklar: Ne yaptığınızı veya ne yapmak istediğinizi hatırlamakta zorlanabilir, hatırlamak için bir şeyler yazmak zorunda kalabilir veya kendinizi sık sık bir şeyleri kaybederken ve önemli tarihleri kaçırırken bulabilirsiniz.

        Yürütme işlevinde sorun: Karar verme süreciniz zorlanabilir, bu da olası sonuçlar hakkında sürekli endişelenmenize neden olabilir. Ayrıca çoklu görevleri yerine getirmekte normalden daha fazla zorlanabilirsiniz.

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        Gecikmiş tepki süreleri: Görevleri eskisinden çok daha yavaş tamamlarsınız ve zaman yönetimi ile verimlilik zorlaşır.

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        Beyin Sisi Nasıl Tedavi Edilir?

        Beyin sisi depresyonla ilişkiliyse, bu durumun tedavisi beyin sisine de yardımcı olabilir. Tedavi edilmeyen depresyon genellikle daha yoğun ve kalıcı semptomlara yol açar. Depresyon için ilk tedavi yöntemi psikoterapidir.

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        Yaşam Tarzı Değişiklikleri ile Depresyon Yönetimi

        Yaşam tarzı değişiklikleri, beyin sisi dahil olmak üzere depresyon semptomlarına yardımcı olabilir. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak bunlar şunları içerebilir:

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        - Genel olarak daha fazla hareket etmekten haftada birkaç kez egzersiz yapmaya kadar günlük fiziksel aktivite

        - Meditasyon ve derin nefes alma gibi stres yönetimi tekniklerini uygulamak

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        - Kafein, alkol ve şeker alımını sınırlandırmak

        - Besin değeri yüksek bir diyete odaklanmak

        Kaynak: Healthline

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