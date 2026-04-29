Beykoz'da servis minibüsü otomobille çarpıştı: 11 yaralı

Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi Akbaba Yolu üzerinde seyreden servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, kazada minibüste ve otomobilde bulunan biri ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Servis minibüsü ile otomobil çekiciyle götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

