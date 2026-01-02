Habertürk
        Haberler Yaşam Beykoz'dan Tuzla'ya götürdü! Babadan gülümseten sürpriz

        Beykoz'dan kar toplayıp poşetle Tuzla'daki evine götüren babadan oğluna sürpriz

        Beykoz'da kar yağışına yakalanan babanın poşete doldurduğu karı Tuzla'daki evine götürerek oğluna sürpriz yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:17 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:17
        Beykoz'dan Tuzla'ya taşıdı! Babadan gülümseten sürpriz
        Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan İrfan Güloğlu, toplu yemek siparişi teslimi için gittiği Beykoz'da kar yağdığını gördü.

        Aynı saatlerde Tuzla'da kar yağışı olmazken Güloğlu, burada kar toplayarak poşetle evine götürdü.

        Güloğlu, eve dönüşünde balkonda kendisini karşılayan oğlu İlhan Güloğlu'na poşetten çıkardığı kar topunu fırlattı.

        Baba ile oğlu arasında yaşanan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #poşetle eve kar götüren baba
        #beykoz
        #tuzla
        #irfan güloğlu
