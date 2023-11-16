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        Haberler Televizyon Bihter Filmi ne zaman başlayacak? Bihter Filmi nereden hangi platformda izlenecek?

        Bihter Filmi ne zaman başlayacak? Bihter Filmi nereden hangi platformda izlenecek?

        Bihter Filmi sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bihter Filmi ne zaman başlayacak? Bihter Filmi nerede, hangi platformda yayınlanacak, yayın başladı mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:13
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        Bihter Filmi yayınlanan fragmanların ardından filmin ne zaman vizyona gireceği ve nereden izleneceğini merak ediyor. Peki, Bihter Filmi nerede, hangi platformda yayınlanacak, yayın başladı mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

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        BİHTER FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        1900'lerin büyülü atmosferinde geçecek olan Bihter Filmi bugün yani 16 Kasım Perşembe günü yayına girdi.

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        BİHTER FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

        Başrollerinde Boran Kuzum, Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi yer aldığı Bihter filmi dijital platformu Amazon prime üzerinden yayınlanıyor.

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        BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

        Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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