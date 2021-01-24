Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürürken Eskişehirspor'un genç oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki sağ bek ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varırken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların Bilal için Es-Es'e 3.3 milyon TL ödeyeceği öğrenilirken sözleşmenin 4.5 yıl olacağı kaydedildi.