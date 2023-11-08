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        Haberler Magazin Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! İşte ilk açıklama - Magazin haberleri

        Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı

        'Kafalar'ın üyelerinden Bilal Hancı, geçtiğimiz haftalarda gece kulübünde genç bir kadınla dudak dudağa yakalanmıştı. Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde 'ikinci bir şans istiyorum' diyen eşini affetmedi ve evliliklerinin resmen sonlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:45
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        'Kafalar'ın üyesi Bilal Hancı, 2021'de evlendiği eşi Esin Çepni'yi aldattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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        Eşi Esin Çepni, Hancı'nın başka bir kadınla gece klubünde öpüştüğü videoları yayınlamıştı.

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        Esin Çepni ardından, "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse... Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20 - 30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" açıklamasını yapmıştı.

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        Bilal Hancı ise "Merhabalar. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hâkim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekânında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak asla istemezdim. Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı, ayrılık kararımı Esin'e bildirdim Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hâkim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla" demişti.

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        'İKİNCİ ŞANS' ARZUSU

        Bilal Hancı sonrasında da, "Hayatımda hep doğru bildiğim şeyleri yapmaya çalıştım, kimseye yanlışım olmasın istedim. Kendi yağında kavrulan bir adam olmaya çalıştım. Gelinen noktada yaşadığım şeyler eğrisiyle, doğrusuyla benimdi ve hepsini kabul ediyorum. Kendim dışında insanları üzdüysem, kırdıysam affola. Artık hayatım yoluna girer mi, girmez mi, eskisi gibi olur mu bilmiyorum. Tek istediğim mutlu olmak, tekrardan gülmek, eğlenmek. Arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle güzel günler yaşamak istiyorum. Ben yaşadıklarını kafasına takmayan bir insan hiçbir zaman olmadım. Kafamın içinde susmayan, durmayan bir Bilal var; daha iyiye gitmemi engelleyen, beni köşeye sıkıştırmış bir Bilal... Hayat herkese ikinci bir şans veriyorsa ben de hayattan ikinci bir şans istiyorum. Nasıl mutlu olacaksam öyle olmak istiyorum. Ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama olsun istiyorum..." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

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        Esin Çepni bugün yaptığı açıklama ile resmen boşandıklarını duyurdu: Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın.

        #Esin Çepni
        #bilal hancı
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