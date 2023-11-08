4 Şurada Paylaş!







Bilal Hancı ise "Merhabalar. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hâkim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekânında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak asla istemezdim. Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı, ayrılık kararımı Esin'e bildirdim Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hâkim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla" demişti.

5 Şurada Paylaş!







'İKİNCİ ŞANS' ARZUSU



Bilal Hancı sonrasında da, "Hayatımda hep doğru bildiğim şeyleri yapmaya çalıştım, kimseye yanlışım olmasın istedim. Kendi yağında kavrulan bir adam olmaya çalıştım. Gelinen noktada yaşadığım şeyler eğrisiyle, doğrusuyla benimdi ve hepsini kabul ediyorum. Kendim dışında insanları üzdüysem, kırdıysam affola. Artık hayatım yoluna girer mi, girmez mi, eskisi gibi olur mu bilmiyorum. Tek istediğim mutlu olmak, tekrardan gülmek, eğlenmek. Arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle güzel günler yaşamak istiyorum. Ben yaşadıklarını kafasına takmayan bir insan hiçbir zaman olmadım. Kafamın içinde susmayan, durmayan bir Bilal var; daha iyiye gitmemi engelleyen, beni köşeye sıkıştırmış bir Bilal... Hayat herkese ikinci bir şans veriyorsa ben de hayattan ikinci bir şans istiyorum. Nasıl mutlu olacaksam öyle olmak istiyorum. Ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama olsun istiyorum..." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

6 Şurada Paylaş!







Esin Çepni bugün yaptığı açıklama ile resmen boşandıklarını duyurdu: Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın.

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler