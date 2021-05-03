1 Mayıs'ta 394 kişi gözaltına alındı 0:00 / 0:00

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 74 ilde 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlendiği bilgisi verildi.

Etkinliklere katılanlar hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"1 Mayıs 2021 tarihinde izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 118’ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir."