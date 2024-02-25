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        Haberler Yaşam Bilgi kirliliği sarmalı: Sosyal medyada dolaşan 6 yanıltıcı trend

        Bilgi kirliliği sarmalı: Sosyal medyada dolaşan 6 yanıltıcı trend

        İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte yayınlanan içerikler çok çabuk popülerleşebiliyor ve bu içeriklerde bahsedilen bilgiler çoğu zaman araştırılmadan uygulanabiliyor. Böyle durumlarda viral olan bazı trendler ise faydadan çok zarar sağlayabiliyor. İşte, sizin için uzak durmanız gereken 6 trend!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:10
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        Sosyal medyadaki trendler, genellikle belirli bir dönemde büyük ilgi gören içerik türleridir. Bu trendler, kullanıcıların ilgisini çektiğinde doğruluğuna bakılmadan kopyalanıp uygulanabiliyor ancak herhangi bir kanıtı olmayan bu uygulamaların insanlara zararı olabileceği için hemen uygulanmaması gerekiyor. İşte, faydadan çok zarar verebilecek trendlere dair detaylar...

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        1. KAHVEYE LİMON SIKMAK

        İnternetteki en yaygın trendlerden birisi, kilo vermek için kahveye limon sıkmaktır. Bazı diyetisyenlerin açıklamasına göre insanları tok tutan sudur ve bu, yemek yeme isteği uyandıran açlık belirtilerini bastırır, yani limonun yağ yakma özelliği yoktur. Ayrıca limon, yüksek sitrik asit içeriği nedeniyle mide yanmasına neden olabilir.

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        2. BURNA SARIMSAK KOYMAK

        Trend haline gelen olaylardan bir diğeri ise bir diş çiğ sarımsağı burun deliklerine koyarak onları yaklaşık 20-30 dakika orada bekletmenin tıkanıklık gibi mukus ve soğuk algınlığı semptomlarını iyileştirdiğine yönelik bilgidir.

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        Ancak bunun yararına dair hiçbir araştırma yoktur ve gerçekte burnunuza sarımsak dişi sokmak burun deliklerinizi tahriş edebilir ve burun deliklerini daha az etkili hale getirebilir. Ayrıca bunu tekrar tekrar yapmak iltihaplanma oluşturabilir, bu da kanamaya ve mukusunuzun incelmesine neden olabilir.

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        3. ''BİR GÜNDE NE YEDİM?'' VİDEOLARINA TAKINTILI OLMAK

        Sosyal medyada paylaşılan ideal yaşam tarzı ve diyet videoları gittikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Bunu gören insanlar ise bu videolara özenerek aynısını uygulayabiliyor. Ancak her diyet veya ideal gözüken fotoğraf, her insan için aynı etkiyi vermeyebilir.

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        Bunun yanı sıra izleyiciler perde arkasında neler olduğunu bilmiyor, yani o bloglar, bu şekilde beslenmeyip yanlış yönlendiriyor olabilir. Bu durum izleyen insanlarda ortoreksi (sağlıklı beslenmeye yönelik sağlıksız takıntı) da dahil olmak üzere farklı yeme bozukluklarıyla sonuçlanabilir bu yüzden bir değişiklik yapılacağında uzmandan yardım almak daha faydalıdır.

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        4. KLOROFİLLİ SU İÇMEK

        Klorofillerin cildinizi temizlemede iyi olduğu ve kanınızı arındırabileceğine birçok iddia vardır. Ancak klorofilli su yudumladığında bitkilerde bulunan klorofil bileşiğinin aynısını içilmez. Ayrıca, bu suyu içmek koyu renkli dışkılar, dilin siyah renginin değişmesi ve ishal ile sonuçlanabilir.

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        5. ÇİĞ ETİN YIKANMASI

        Meyve ve sebzeler, yemeden önce üzerlerine sıkılan ilaçlar yüzünden yıkanmalıdır fakat pek çok insan aynı şeyi çiğ ette de uyguluyor. Et ve kümes hayvanı sularındaki bakteriler; diğer gıdalara, mutfak eşyalarına ve yüzeylere yayılabileceğinden çiğ eti yıkamak sağlık için tehlikelidir.

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        Bu çapraz bulaş riskinden kurtulmak için eti sudan uzak tutmalısınız. Bununla birlikte Amerika Gıda Güvenliği ve Denetim Hizmeti’nin yaptığı araştırmada çiğ et yıkanıp lavaboyu temizlemeye çalıştıktan sonra bile katılımcıların yüzde 14'ünün lavabolarında hala bakteri bulundu.

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        6. ENERJİ İÇECEĞİ TÜKETMEK

        Birçok atletik blogcu, kamera karşısında enerji içeceklerini tüketiyor ve bunu önerebiliyor fakat Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’ne göre sağlıklı bir yetişkinin günde 400 mg kafein tüketmesi güvenlidir. Bu miktar herhangi bir enerji içeceğinin standart kutusunun (250 ml) 2 buçuk katıdır.

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        Yani ara sıra içerseniz sorun yaşamazsınız ancak aşırı tüketmek bazı çok kötü sonuçlara yol açabilir: Uyku düzeninizi bozabilir, aritmiler ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

        Kaynak: USDA Food Safety and Inspection Service, Mayo Clinic, Business Insider, Bright Side, Cleveland Clinic, European Food Safety Authority

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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