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Türkiye'nin 132 milyar TL’ye ulaşan bilişim pazarında en büyük sorun 'kur'

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Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü 2018 yılında yüzde 15’lik  büyüme ile 131.7 milyar TL’lik hacme ulaştı. TL bazında büyümeye devam eden sektör, dolar bazında yüzde 12.5 küçüldü. İstihdamını 139 bin kişiye çıkaran sektörde en büyük sorun ‘kurdaki dalgalanmalar’ oldu.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2018

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD),2018 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı  Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda, TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve  Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın rapor hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekonomide gelişmeyi yüksek teknolojili ürünlerin sağlayacağını belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar verileri,  2018 yılı için yüzde 15’lik bir artışa işaret ediyor. Geçmiş yıllara oranla daha düşük olsa da, Türkiye’deki diğer sanayilerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir büyüme oranı. Sanayi üretiminde 2016 Ocak ayından bu yana meydana gelen toplam artış yüzde 8.3’te kalırken, yüksek teknolojili sektörlerdeki büyüme yüzde 54 olmuş. Bu veriler, ekonomideki büyümeyi yüksek teknolojili sektörlerin sürükleyeceği tezimizi bir kez daha ispatlıyor” dedi.

TL'DE % 15 BÜYÜDÜ, DOLAR BAZINDA % 12.5 DARALDI

Sektörde yer alan 5 bin 405 şirketten alınan verilerle hazırlanan raporda, Türkiye bilişim pazarının 2018 yılı büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 15’lik büyüme ile 2018 yılında  131.7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise geçmiş yıllarda 30-33 milyar dolar bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle, 2018 yılında yüzde 12.5 küçülerek 27-30 milyar bandına indi.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 15.2’lik büyüme ile 2018 yılında 44.7 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 14.9’luk büyüme ile  86.9 milyar TL’ye ulaştı.

2018 yılında 44.7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklüklere bakıldığında ise Bilgi Teknolojileri Donanım  17.1 milyar TL, Bilgi Teknolojileri Yazılım 18.3 milyar TL, Bilgi Teknolojileri Hizmet 9.4 milyar TL oldu.

İSTİHDAM 139 BİNE ULAŞTI

İletişim Teknolojileri sektörü 2018 yılında 86.9 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise İletişim Teknolojileri Donanım  27.9 milyar TL ve İletişim Teknolojileri Elektronik Haberleşme 59 milyar TL olarak gerçekleşti.

2018 yılında sektörün toplam istihdamı 139 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda yüzde 4’lük bir artış kaydedildi.  Sektörün toplam istihdamının yüzde 76'sı Bilgi Teknolojileri kategorisinde yer aldı.

Türkiye’de 2018 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 23.1 oranında artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. 2018 yılında toplam sektör hacminin yüzde 12’si teknokentlerde yaratıldı.

EN BÜYÜK SORUN NE?

Sektörün ihracat performansı TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 4.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılında TL’deki ortalama yüzde 32’lik değer kaybı nedeniyle dolar bazında küçülme oldu. Sektörün 2018 yılındaki ihracatı dolar bazında, yüzde 13.5 daralmayla 1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Sektörün önündeki en önemli sorun “kurdaki dalgalanmalar” olarak öne çıkarken, bu etkeni, “nitelikli işgücü açığı” ile “Ar-Ge teşvikleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar” izledi.

GELECEK 5 YILDA NELER BEKLENİYOR?

TÜBİSAD’ın raporunda bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinin beklenti ve öngörülerine de yer verildi. Buna göre şirket temsilcileri önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanları şöyle sıraladı: Yapay Zeka , Bulut Teknolojisi, Analitik/ Büyük Veri, Endüstri 4.0, Siber Güvenlik, Gelişen Teknolojiler (3D yazıcılar, sanal gerçeklik, vs),Blockchain, Mevcut Sistemlerin Modernizasyonu.

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