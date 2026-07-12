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        Haberler Bilgi Gündem 12 Temmuz 2026 Pazar günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? Bugünün Resmi Gazete kararları...

        12 Temmuz 2026 Pazar günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? Bugünün Resmi Gazete kararları...

        12 Temmuz 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete yayımlanarak kamuoyunun erişimine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar, gece yarısının ardından yürürlüğe girerken; farklı alanlara yönelik düzenleme, yönetmelik ve kararlar da aynı sayıda yer aldı. Devletin resmi ilan platformu olan Resmi Gazete'de yayımlanan gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte bugünün Resmi Gazete kararları ve öne çıkan başlıklar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        12 Temmuz 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete yayımlanarak kamuoyunun erişimine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar, gece yarısının ardından yürürlüğe girerken; farklı alanlara yönelik düzenleme, yönetmelik ve kararlar da aynı sayıda yer aldı. Devletin resmi ilan platformu olan Resmi Gazete’de yayımlanan gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte bugünün Resmi Gazete kararları ve öne çıkan başlıklar…

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        12 TEMMUZ 2026 PAZAR RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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        İLAN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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