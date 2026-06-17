12. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde infaz düzenlemesi ve af var mı?
12. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda infaz düzenlemesi, genel af ve ceza indirimi beklentileri kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son açıklamalarının ardından gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Bakan Gürlek, paketin temel amacının yargı süreçlerini hızlandırmak ve sistemin etkinliğini artırmak olduğunu vurguladı. Henüz yasalaşmayan düzenlemenin kapsamı ve Meclis takvimi ise merak konusu olmaya devam ediyor. Kamuoyunda sıkça konuşulan genel af ve infaz indirimi iddialarıyla ilgili resmi açıklamalar da dikkat çekiyor. Peki 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi ve pakette af ya da infaz düzenlemesi var mı? İşte 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar sürerken, düzenlemenin TBMM gündemine ne zaman geleceği kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı paketin, yargı sisteminde önemli değişiklikler içermesi bekleniyor. Özellikle infaz düzenlemesi ve genel af beklentileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakan Akın Gürlek'in açıklamaları ise paketin kapsamına ilişkin önemli ipuçları verdi. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi maddeleri neler, infaz düzenlemesi var mı? İşte 12. Yargı Paketi'nde son durum ve merak edilen detaylar...
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
12. Yargı Paketi henüz yasalaşmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğu ve sonraki aşamada TBMM Adalet Komisyonu ile Genel Kurul sürecinin tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor. Kamuoyunda paketin 2026 önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelerek yasalaşabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Ancak şu an için kesinleşmiş bir yürürlük tarihi açıklanmış değil.
BAKAN GÜRLEK'TEN 12. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketine ilişkin de açıklamada bulundu
Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi içerisinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme bulunup bulunmadığına ilişin, "Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12'nci Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin, "Bunlarla ilgili 12. yargı paketinde bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda meclisimize gönderdik sayın milletvekillerimizin takdirinde. Özellikle bizim sistemimizde çocuk kavramı suça sürüklenen çocuk kavram 12 ve 18 yaş aralığında. Bizde ikili bir sistem var. 12 ve 15 yaş, 15-18 yaş. Özellikle verilen cezaların çocuklara verilen cezaların toplumda cezasızlık algısı oluşturduğunu kanaat getirdik. Bu konuda cezaların bazı suçlarda adam öldürme işte dolandırıcılık, ırza karşı suçlar, uyuşturucu, ticareti gibi suçlarda arttırılmasına ilişkin bir teklif hazırladık. Aynı şekilde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar konusunda infaz sistemi farklı. Yani ceza evinde yaptıkları bir gün iki gün sayılıyor. Örgütler cezai indirimleri bildikleri için çocukları kullanıyor. Bu nedenle bazı suçlarda çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme hazırladık" dedi.
Özellikle adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlar gibi ağır suçlarda infaz sisteminin değiştirileceğini kaydeden Gürlek, "Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Taslak çalışmalara ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 12. Yargı Paketi'nin temel amacı hukuk yargılamalarını hızlandırmak ve yargı sisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek olarak öne çıkıyor.
Öne çıkan başlıklardan bazıları şunlar:
Hukuk yargılamalarının hızlandırılması
Arabuluculuk uygulamalarının genişletilmesi
Bazı noterlik işlemlerine ilişkin düzenlemeler
Tebligat süreçlerinin iyileştirilmesi
TCK'nın bazı maddelerinde değişiklikler
İBAN üzerinden işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler
Çocuklara yönelik adli süreçlerde yeni uygulamalar
Temyiz ve istinaf süreçlerinde sadeleştirme çalışmaları
Paketin TBMM'ye sunulmasının ardından maddelerin netleşmesi bekleniyor.
12. YARGI PAKETİ'NDE AF VAR MI?
Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında genel af geliyor. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamalarda 12. Yargı Paketi içerisinde genel af düzenlemesinin yer almadığını net şekilde ifade etti.
12. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
İnfaz düzenlemesi de vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, pakette infaza yönelik bir düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.
Bu nedenle Covid dönemi infaz düzenlemesinden yararlanamayan hükümlülere yönelik yeni bir çalışma ya da kapsamlı infaz indiriminin 12. Yargı Paketi içerisinde yer alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili nihai kararların TBMM sürecinde netleşmesi bekleniyor.
YENİ YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.