13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, nafaka düzenlemesi nasıl olacak?
13. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri, yeni yargı düzenlemesini bekleyenlerin gündemindeki yerini koruyor. 12. Yargı Paketi'nin yasalaşmasının ardından gözler yeni yargı paketine çevrilirken, 13. Yargı Paketi'nin maddeleri, içeriği ve Meclis'e ne zaman geleceği merak ediliyor. Özellikle 13. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik, genel af ve nafaka düzenlemesiyle ilgili iddialar araştırılıyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, 13. Yargı Paketi maddeleri neler, af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yeni yargı paketin ne zaman Meclis'e geleceğini ve hangi konularda düzenleme yapılacağı merak konusu oldu. Adalet alanındaki reform çalışmalarının devam ettiği açıklanırken, 13. Yargı Paketi için henüz TBMM'ye sunulmuş kesin bir kanun teklifi bulunmuyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, 13. Yargı Paketi maddeleri neler, af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte detaylar...
13. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI?
13. Yargı Paketi henüz çıkmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda paket, TBMM'ye sunulmuş ve yasalaşmış bir kanun olarak yürürlükte bulunmuyor.
Bir yargı paketinin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması, ilgili komisyonda görüşülmesi, Genel Kurul'da kabul edilmesi ve ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı Paketi'nin kesin çıkış tarihi şu aşamada belli değil. Paketin TBMM'ye sunulacağı tarih, teklifin Meclis sürecinin başlamasıyla daha net hale gelecek.
13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF OLACAK MI?
13. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Ancak şu an için kesinleşmiş bir kanun teklifinin bulunmaması nedeniyle infaz düzenlemesinin kapsamı henüz bilinmiyor.
Özellikle genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konularında sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geliyor. Fakat resmi teklif yayımlanmadan bu iddiaların kesinleşmiş düzenleme olarak kabul edilmemesi gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Resmi kanun teklifi henüz TBMM'ye sunulmadığı için 13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş madde listesi bulunmuyor. Ancak Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamalarına göre paketin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması ve farklı alanlarda düzenlemeler içermesi bekleniyor.
Kamuoyuna yansıyan başlıklarda özellikle şu konular öne çıkıyor:
Süresiz nafaka konusunda yeni yasal düzenleme
Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması
Yargılama sürelerinin kısaltılması
Kira tespit davalarının daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik hedefler
Tahliye davalarının hızlandırılması
Avukatların yaşadığı bazı sorunlara yönelik düzenlemeler
Avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin değişiklik
Yargı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Gürlek, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini de açıkladı.
SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?
Yeni düzenlemeyle mevcut süresiz nafaka uygulamasının değiştirilmesi planlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasına ilişkin verdiği kararın ardından yeni sistem üzerinde çalışma yapılması gündeme geldi.
İleri yaştaki kadınlar açısından ise nafaka süresinin sona ermesinin ardından ek süre talep edilebilmesi için belirli bir başvuru süresi getirilmesi planlanıyor. Buna göre nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkemeye başvurulması gerekecek.
Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilmesi de düzenlemede yer alması beklenen başlıklardan biri.
ESKİ NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEK
Düzenlemenin yasalaşması halinde daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanan yoksulluk nafakalarının aynı anda kesilmemesi planlanıyor.
Aktarılan düzenlemeye göre mevcut nafaka alan kişilere bir yıl daha ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece yeni sistem yürürlüğe girdiğinde mevcut nafaka kararlarının doğrudan ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM
13. Yargı Paketi'nde boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik bir düzenleme de gündemde. Buna göre öncelikle çiftlerin boşanma davasının görülmesi ve ayrılık kararının verilmesi planlanıyor.
Boşanma sürecinin uzamasına neden olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konuların ise daha sonra ayrı davalarda ele alınması öngörülüyor. Böylece boşanma kararının bu konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
13. Yargı Paketi'yle ilgili gündeme gelen başlıkların ağırlıklı olarak aile hukuku, nafaka, boşanma davaları ve mal paylaşımı üzerine olduğu görülüyor. Bu nedenle infaz düzenlemesi konusunda paketin kesinleşmiş maddeleri açıklanmadan net bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulması ve teklif metninin ortaya çıkmasıyla birlikte infaz düzenlemesi bulunup bulunmadığı kesinlik kazanacak. Meclis sürecinde yapılabilecek değişiklikler nedeniyle paketin nihai içeriği yasalaşmadan önce farklılık gösterebilir.