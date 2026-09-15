13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF OLACAK MI?

13. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Ancak şu an için kesinleşmiş bir kanun teklifinin bulunmaması nedeniyle infaz düzenlemesinin kapsamı henüz bilinmiyor.

Özellikle genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konularında sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geliyor. Fakat resmi teklif yayımlanmadan bu iddiaların kesinleşmiş düzenleme olarak kabul edilmemesi gerekiyor.