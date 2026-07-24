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        Haberler Bilgi Ekonomi 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!| Polis, mühendis, hemşire için memur maaş farkı ödeme takvimi!

        14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!| Polis, mühendis, hemşire için memur maaş farkı ödeme takvimi!

        Memur maaş farkları ödeme tarihleri, Temmuz dönemi maaş güncellemesinin ardından milyonlarca kamu çalışanının gündeminde yer alıyor. Polis, mühendis, hemşire ve diğer memurlar, oluşan 14 günlük maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Ödeme takvimine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 14 günlük memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        1

        Memur maaş farkları ödeme tarihleri, Temmuz dönemi maaş güncellemesinin ardından milyonlarca kamu çalışanının gündeminde yer alıyor. Polis, mühendis, hemşire ve diğer memurlar, oluşan 14 günlük maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Ödeme takvimine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 14 günlük memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde.

        2

        14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!

        Temmuz ayında yapılan maaş artışının ay ortasında yürürlüğe girmesi nedeniyle memurlara 1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılıyor. Kurumların bordro ve hesaplama işlemlerini tamamlamasının ardından fark tutarları memurların hesaplarına yatırılıyor. Ödeme tarihleri, kurumların işlem süreçlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

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        14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?

        Yüzde 13,52 oranındaki maaş artışının ardından oluşan 14 günlük fark tutarı, memurun kadro unvanı, derece-kademe bilgisi ve mevcut maaşına göre farklılık gösteriyor. Hesaplamalara göre en düşük memur maaşı üzerinden oluşan fark yaklaşık 4 bin lira civarındayken, yüksek unvan ve kıdem grubundaki memurlarda bu tutar 9 bin liranın üzerine çıkabiliyor. Ödenecek miktar, kişisel maaş hesaplamalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

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        TEMMUZ ZAMMI MAAŞ FARKI ÜCRETLERİ

        14 günlük memur maaş farkı tutarları (yaklaşık):

        Profesör: 8.455,53 TL

        Uzman Doktor: 9.475,20 TL

        Mühendis: 6.054,53 TL

        Araştırma Görevlisi: 5.698,47 TL

        Şube Müdürü: 5.938,80 TL

        Avukat: 5.663,00 TL

        Polis Memuru: 5.133,80 TL

        Başkomiser: 5.613,07 TL

        Uzman Öğretmen: 5.108,60 TL

        Öğretmen: 4.613,47 TL

        Hemşire: 4.701,67 TL

        Vaiz: 4.820,67 TL

        Teknisyen: 4.203,27 TL

        Lisans Mezunu Memur: 4.047,40 TL

        Memur maaş farkı tutarları; görev unvanı, derece-kademe, ek ödemeler ve diğer maaş kalemlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle kurumlar tarafından hazırlanan bordrolarda küçük farklılıklar oluşması mümkün olabiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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