14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!| Polis, mühendis, hemşire için memur maaş farkı ödeme takvimi!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?

Yüzde 13,52 oranındaki maaş artışının ardından oluşan 14 günlük fark tutarı, memurun kadro unvanı, derece-kademe bilgisi ve mevcut maaşına göre farklılık gösteriyor. Hesaplamalara göre en düşük memur maaşı üzerinden oluşan fark yaklaşık 4 bin lira civarındayken, yüksek unvan ve kıdem grubundaki memurlarda bu tutar 9 bin liranın üzerine çıkabiliyor. Ödenecek miktar, kişisel maaş hesaplamalarına göre değişiklik gösterebiliyor.