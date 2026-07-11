15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Çarşamba günü Metro, Marmaray, İZBAN ve Başkentray bedava mı olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı...
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken büyükşehirlerde uygulanacak toplu ulaşım tarifesi netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Vatandaşlar ise uygulamanın hangi saatlerde geçerli olacağını ve hangi ulaşım araçlarını kapsadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı, hangi hatlarda ücret alınmayacak? İşte düzenlemeye ilişkin ayrıntılar…
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde üç büyükşehirde uygulanacak ulaşım düzenlemesi belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bazı raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulamanın kapsamı, geçerli olacağı saatler ve ücretsiz kullanılabilecek hatlar ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz’da hangi toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak? İşte kararda yer alan detaylar...
15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, karar kapsamına alınan raylı sistem hatlarında yolculuklardan ücret alınmayacak. Uygulama, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yürürlüğe girdi.
Ücretsiz ulaşım yalnızca kararda açıkça belirtilen hatlarda geçerli olacak.
15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?
Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz olacak hatlar şöyle:
- Başkentray
- Marmaray
- İZBAN
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.