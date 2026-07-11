15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Çarşamba günü Metro, Marmaray, İZBAN ve Başkentray bedava mı olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı...

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde üç büyükşehirde uygulanacak ulaşım düzenlemesi belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bazı raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulamanın kapsamı, geçerli olacağı saatler ve ücretsiz kullanılabilecek hatlar ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz’da hangi toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak? İşte kararda yer alan detaylar...