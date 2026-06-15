Lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatilinin başlayacağı tarihi merakla takip ediyor. Sosyal medyada yer alan “okullar erken kapanacak” yönündeki iddialar ise gündemde geniş yer bulurken, bu durum eğitim camiasında da soru işaretlerine neden oldu. LGS takvimiyle ilgili gelişmelerin ardından yaz tatilinin erkene çekilip çekilmediği merak ediliyor. Bu doğrultuda "19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi olacak, ders var mı? Yaz tatili öne mi alındı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...