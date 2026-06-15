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        Haberler Bilgi Gündem 19 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Öğrenci ve veliler dikkat! Yaz tatili erken mi başlayacak, 19 Haziran Cuma günü ders var mı? MEB 2026 tatil takvimi

        19 Haziran'da okullar tatil mi? Öğrenci ve veliler dikkat! Yaz tatili erken mi başlayacak, 19 Haziran Cuma günü ders var mı?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına az bir zaman kala öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor. Son günlerde sosyal medyada "okullar erken kapanacak" yönünde ortaya atılan iddialar ise merakı daha da artırmış durumda. Özellikle LGS takvimine ilişkin gelişmelerin ardından gözler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Eğitim takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, yaz tatilinin başlangıç tarihi en çok sorulan konular arasında yer alıyor. Peki, 19 Haziran'da okullar tatil mi olacak? Yaz tatili öne mi çekildi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        1

        Lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatilinin başlayacağı tarihi merakla takip ediyor. Sosyal medyada yer alan “okullar erken kapanacak” yönündeki iddialar ise gündemde geniş yer bulurken, bu durum eğitim camiasında da soru işaretlerine neden oldu. LGS takvimiyle ilgili gelişmelerin ardından yaz tatilinin erkene çekilip çekilmediği merak ediliyor. Bu doğrultuda "19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi olacak, ders var mı? Yaz tatili öne mi alındı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        19 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlandığı şekilde sürdürülecek.

        Bu kapsamda 19 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitim devam edecek olup herhangi bir tatil uygulanmayacak.

        3

        YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatilinin öne çekildiğine dair herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

        Mevcut akademik takvime göre öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılını 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlayacak.

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        MEB 2026 ADAKEMİK TAKVİM İLE KARNE GÜNÜ TARİHİ

        19 Haziran 2026 tarihinde eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken, 26 Haziran 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erecek. Buna göre yaz tatili de 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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