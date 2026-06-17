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        Haberler Bilgi Gündem 19 Haziran tatil mi, ders var mı? MEB Çalışma Takvimi detayları belli oldu! Okullar ne zaman kapanacak 2026 karneler ne zaman verilecek?

        19 Haziran tatil mi, ders var mı? MEB Çalışma Takvimi detayları belli oldu! Okullar ne zaman kapanacak 2026 karneler ne zaman verilecek?

        Okulların kapanma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci ve veliler merak içerisinde "19 Haziran tatil mi, ders var mı?" ve "Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi'nde okulların kapanacağı tarih net bir şekilde belirtildi. Bununla birlikte son gün ders olup olmayacağı ve okulların tatil olup olmayacağı sorusunun cevabı da sorgulanıyor. Araştırılan soruların cevabını haberimizde derledik. Peki okullar ne zaman kapanacak 2026 karneler ne zaman verilecek? İşte sorgulanan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Okullar ne zaman kapanıyor? e-okul ne zaman kapanıyor? 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli olurken, milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün dağıtılacak? İşte okulların kapanacağı tarih...

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

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        Yaklaşık 20 milyon öğrenci için eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili dönemi başlayacak.

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        19 HAZİRAN TATİL Mİ DERS VAR MI?

        19 Haziran Cuma günü resmi olarak ders yapılmayacak. Sadece öğrencilere karneleri verilecek. Öğretmenler değerlendirmelerini paylaşacaklar ve ardından 2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Yılı yaz tatili resmi olarak başlayacak.

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        E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        e-Okul sistemi karne dönemlerine göre kapanmıyor. Okullar kapansa da sistem açık kalmaya devam edecek.

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        KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

        Karne dağıtımı, eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Okulların kendi programlarına göre farklı saatlerde karne törenleri düzenlenebilecek.

        Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, notlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.

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