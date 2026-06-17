20-21 Haziran YKS günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı 20-21 Haziran tarihlerinde milyonlarca adayın katılımıyla yaşanacak. Sınav merkezlerine ulaşım planı yapan öğrenciler ve veliler ise İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 20-21 Haziran YKS günlerinde Marmaray, metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvay, vapur ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte YKS hafta sonunda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma uygulamasına ilişkin detaylar...
Üniversite hayali kuran adaylar, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS öncesinde ulaşım düzenlemelerine odaklandı. Özellikle İstanbul'da sınav günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olurken, Marmaray, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS 2026 sınav günlerinde İstanbul'da toplu ulaşım bedava mı, kimler ücretsiz yararlanabilecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
YKS TARİHİ 2026: YKS NE ZAMAN?
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15 | Süre: 165 Dakika.
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15 | Süre: 180 Dakika.
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45 | Süre: 120 Dakika.
Adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat 10.00'dan sonra (YDT için 15.30) adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?
2026 YKS için sınav yerleri açıklandı. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak YKS sınav yerlerini öğrenebiliyor.
20-21 HAZİRAN 2026 YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin resmi açıklaması henüz yapılmadı. İBB'den konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimiz güncellenerek detaylar eklenecektir.
GEÇEN SENE UYGULAMA NASILDI?
Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye giren adaylar ile sınav görevlilerine toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkânı sağlamıştı. Sınav giriş belgesi veya görevli kimliğini ibraz eden vatandaşlar, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarından ücretsiz yararlanabilmişti.
Uygulama, sınavın başlayacağı saatten 2 saat önce başlayıp sınavın sona ermesinin ardından 2 saat daha devam etmişti. 2026 yılına ilişkin uygulamanın da İBB'nin yapacağı resmi açıklamanın ardından netlik kazanması bekleniyor.