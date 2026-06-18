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        Haberler Bilgi Gündem 2026 AÖL 3. Dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. Dönem Sınav Takvimi: AÖL sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanacak?

        2026 AÖL 3. Dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. Dönem sınav takvimi: AÖL sınav giriş yerleri sorgula

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından netleştirildi. Bu yıl uygulanacak sistemde en dikkat çeken ayrıntı ise ders seçimine göre sınav türünün değişmesi oldu. 9 ve daha az ders seçen öğrenciler e-Sınav'a katılacak, 10 ve üzeri ders seçenler ise yazılı sınavlara girecek. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri, sınav giriş belgeleri ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" soruları binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin sınav takvimini yayımlarken, öğrencilerin seçtikleri ders sayısına göre farklı sınav uygulamalarına tabi olacağını duyurdu. Yanlış tarihte sınava gitmemek ve e-Sınav randevu sürecini kaçırmamak için MEB'in açıkladığı takvimin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. İşte AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin tüm güncel bilgiler...

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        AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

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        AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

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        AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        07 Ağustos 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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