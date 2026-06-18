2026 AÖL 3. Dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. Dönem sınav takvimi: AÖL sınav giriş yerleri sorgula
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından netleştirildi. Bu yıl uygulanacak sistemde en dikkat çeken ayrıntı ise ders seçimine göre sınav türünün değişmesi oldu. 9 ve daha az ders seçen öğrenciler e-Sınav'a katılacak, 10 ve üzeri ders seçenler ise yazılı sınavlara girecek. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri, sınav giriş belgeleri ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken tüm detaylar...
"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" soruları binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin sınav takvimini yayımlarken, öğrencilerin seçtikleri ders sayısına göre farklı sınav uygulamalarına tabi olacağını duyurdu. Yanlış tarihte sınava gitmemek ve e-Sınav randevu sürecini kaçırmamak için MEB'in açıkladığı takvimin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. İşte AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin tüm güncel bilgiler...
AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
07 Ağustos 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.