"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" soruları binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin sınav takvimini yayımlarken, öğrencilerin seçtikleri ders sayısına göre farklı sınav uygulamalarına tabi olacağını duyurdu. Yanlış tarihte sınava gitmemek ve e-Sınav randevu sürecini kaçırmamak için MEB'in açıkladığı takvimin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. İşte AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin tüm güncel bilgiler...