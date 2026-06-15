2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Belçika - Mısır Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda heyecan giderek artarken Belçika ile Mısır'ın karşı karşıya geleceği dev mücadele futbol gündeminin merkezine yerleşti. Taraftarlar şimdiden "Bu kritik maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösterilen bu karşılaşma, iki takımın da gruptaki kaderini belirleyebilecek önemde görülüyor. Yıldız oyuncuların sahne alacağı bu zorlu mücadele öncesinde tüm detaylar netleşirken, futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Peki, Belçika - Mısır Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Dünya Kupası’nda tempo yükselirken Belçika ile Mısır’ın karşı karşıya geleceği kritik mücadele futbolseverlerin odağına yerleşti. Taraftarlar, “Bu önemli karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, dev randevuya dair tüm detaylar merakla araştırılıyor. Turnuvanın grup aşamasında belirleyici maçlardan biri olarak gösterilen bu karşılaşma, iki takımın da kaderini doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Sahne alacak yıldız oyuncular ve yüksek tempo beklentisi şimdiden heyecanı artırırken, gözler tamamen bu zorlu 90 dakikaya çevrilmiş durumda. Peki, Belçika - Mısır Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…
BELÇİKA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası G Grubu’nun ilk haftasında Belçika ile Mısır karşı karşıya geliyor. 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç ayrıca dijital platform tabii üzerinden de anlık olarak izlenebilecek. Bu zorlu mücadelede iki takım da turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.