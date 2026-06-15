2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Belçika - Mısır Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası’nda tempo yükselirken Belçika ile Mısır’ın karşı karşıya geleceği kritik mücadele futbolseverlerin odağına yerleşti. Taraftarlar, “Bu önemli karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, dev randevuya dair tüm detaylar merakla araştırılıyor. Turnuvanın grup aşamasında belirleyici maçlardan biri olarak gösterilen bu karşılaşma, iki takımın da kaderini doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Sahne alacak yıldız oyuncular ve yüksek tempo beklentisi şimdiden heyecanı artırırken, gözler tamamen bu zorlu 90 dakikaya çevrilmiş durumda. Peki, Belçika - Mısır Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…