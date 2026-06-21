Üniversite adayları için kritik öneme sahip olan YDT, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın saat 17.45'te sona ermesiyle birlikte adaylar soru ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları, cevap anahtarlarının genellikle son oturumun ardından yayımlandığını gösteriyor. Bu nedenle adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2026 YDT bitti mi? YDT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte YDT soru ve cevap anahtarına ilişkin son durum...