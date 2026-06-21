YKS maratonu Yabancı Dil Testi ile sona erdi! 2026 YDT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 Pazar günü uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından yüz binlerce adayın gözü ÖSYM'den gelecek son dakika soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı açıklanmasına çevrildi. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça oturumlarına katılan adaylar, doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için resmi açıklamaları bekliyor. YDT'nin sona ermesiyle birlikte 2026 YKS maratonu da tamamlanmış oldu. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının son oturumun ardından erişime açıldığı görülüyor. Peki, 2026 YDT bitti mi? YDT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 YDT soru ve cevap anahtarıyla ilgili merak edilenler.
Üniversite adayları için kritik öneme sahip olan YDT, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın saat 17.45'te sona ermesiyle birlikte adaylar soru ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları, cevap anahtarlarının genellikle son oturumun ardından yayımlandığını gösteriyor. Bu nedenle adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2026 YDT bitti mi? YDT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte YDT soru ve cevap anahtarına ilişkin son durum...
YDT BİTTİ Mİ?
2026 YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT, 21 Haziran 2026 Pazar günü uygulandı. Sınav saat 15.45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Böylece YDT oturumu saat 17.45'te tamamlandı ve YKS maratonu sona erdi.
YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
21 Haziran akşamı itibarıyla ÖSYM tarafından 2026 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM CEVAP ANAHTARINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT soru cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.
YDT SORULARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden temel soru kitapçıklarına ulaşabilecek. Ayrıca sınava katılan adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kendi soru kitapçıklarını görüntüleme imkanına sahip olacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini gerçekleştirecek.